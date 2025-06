Carolina Tohá y la primera vez que vio a su padre tras su detención en dictadura: “Medía 1.95 y llegó a pesar 48 kilos”

En el más reciente episodio del programa La Divina Comida, emitido la noche del sábado, Carolina Tohá compartió uno de los relatos más personales y conmovedores de su vida: la última vez que vio a su padre, José Tohá, antes de su fallecimiento en 1974.

Recordado como estrecho colaborador del presidente Salvador Allende, José Tohá fue ministro del Interior y de Defensa Nacional durante su mandato. Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fue detenido y enviado a Isla Dawson, donde vivió condiciones extremadamente duras.

“Él tuvo un cuadro muy tremendo de desnutrición estando preso. Tremendo. Él era un hombre de 1.95 de estatura y llegó a pesar 48 kilos”, relató la también candidata presidencial del PPD, Partido Liberal, Partido Socialista, Partido Radical y del Partido Demócrata Cristiano.

La exministra de Interior del gobierno de Gabriel Boric evocó además imágenes de su infancia en torno al año 1973: “Yo tengo un recuerdo borroso de cuando fue el Tanquetazo, que fue un intento de golpe, y tengo recuerdos de cuando fue el golpe”.

“Ahí mi papá renunció al gobierno, se fue, ya no era autoridad, pero igual para el golpe, como era tan cercano a Allende y había sido su mano derecha, igual se fue a meter a La Moneda”, prosiguió.

Y agregó: “Y yo tengo el recuerdo de cuando lo vi salir de La Moneda. Y recuerdo esa cara. Como de niño no sabes nada, pero vi unas caras descompuestas. Brutal”.

Su reencuentro con su padre tras meses de prisión política

Más adelante, recordó cómo fue el momento en que se reencontró con su padre tras meses de prisión política. “Lo trasladaron al Hospital Militar y el 6 de febrero, que era su cumpleaños, nos dejaron ir a verlo”, dijo.

La entonces niña fue advertida por su madre sobre el deterioro físico de su padre: “Yo sabía que estaba preso, pero mi mamá lo que me decía ‘está en un hospital, está delicado, está distinto, vas a notar que además usa unos lentes’, él nunca usó lentes”.

“Como que me preparó mucho para mi papá que iba a estar irreconocible”, indicó. Sin embargo, “cuando entré a la pieza... Era mi papá, irreconocible nada, era él. Como que todo eso desapareció. Le llevé un regalito que era con palitos de helado (...) Le llevé ese regalo que tú lo abrías y en la tapita había una foto familiar”.

“Y llevamos una torta para celebrar el cumpleaños. Y mientras estábamos con la torta, la torta puesta en esta camita de enfermos que te pone en la cama, llegaron los militares que lo estaban cuidando y con un cuchillo cortaron la torta por 20 lados para ver si no traía dentro, no sé, un arma, una bomba. No, muy brutal. Y esa fue la última vez que vi a mi padre”, continuó.

La exministra cerró su testimonio recordando que su madre volvió a verlo poco antes de su muerte: “Y en una de esas veces, mi papá le dijo ‘a mí me van a matar, váyanse a México’”.

“Mi papá murió un 15 de marzo y el 7 de abril nosotros partimos a México, a donde él nos propuso rehacer nuestra vida”, concluyó.