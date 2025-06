Un adiós muy doloroso: Muere querida participante de Amor a Ciegas

Es una muerte que impactó a los seguidores de Amor a Ciegas, el exitoso programa de citas que tiene su formato chileno con Cristián Riquelme al mando, en CHV.

Una de las concursantes más queridas del espacio, que participó en la versión española llamada First Dates, falleció tras una larga lucha contra un cáncer de útero.

Loli Sánchez, una catalana de 51 años que llegó hasta el programa para buscar el amor, emocionó a todos al declarar que su esperanza era hallar “un novio eterno”.

De ahí en adelante, la figura impactó con su discurso de fortaleza y alegría, que mostró en su participación en el concurso.

“Tengo cáncer de útero desde hace dos años y medio. Aparentemente, estoy bien, pero se ve que no. No creo que vaya a vivir solo dos años más, pero la realidad es la que es”, dijo.

Y agregó que “ahora disfruto cada segundo, cada minuto, porque el presente es un regalo... Me apetece conocer a un chico que me guste mucho, que sea mi novio eterno”.

Un adiós bien triste

Eso sí, pese a su faceta positiva y donde se encargó de entregar luz hasta el final, su despedida en redes sociales dejó un sabor amargo.

Esto porque Loli se despidió con una imagen desoladora, en su Tik Tok donde escribió: “He hablado tanto que no hay nada más que decir. Se termina. Espero que me entiendas bien y me respetéis. Gracias“.