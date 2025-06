Policía mata a niño de 7 años en Argentina: realizó 11 disparos contra ladrones que arrancaban tras intentar robarle

Conmoción en Argentina luego de que en Buenos Aires, el policía federal Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, matara a un niño de siete años, tras realizar 11 disparos contra cuatro ladrones que huían tras un intento frustrado de robo.

Todo se originó cuando el policía federal esperaba el autobús junto a su madre en La Matanza, provincia de Buenos Aires. En ese instante, fue víctima de un intento de robo por parte de cuatro asaltantes.

El hecho ocurrió la noche del miércoles. Al defenderse el funcionario policial, los delincuentes huyeron hacia un sector transitado de la capital argentina. En ese momento, el uniformado efectuó 11 disparos contra las espaldas de los antisociales.

Los tiros efectuados no solo impactaron en los delincuentes, sino que también una de las balas dio en Thiago Correa, un niño de siete años que se encontraba a casi 200 metros, en brazos de su padre.

“Estaba hablando con él lo más bien, de la vida. De cómo vamos a seguir adelante nosotros, como padre e hijo. Lo tenía a cocochito (a caballito) porque él me lo pidió. Me dijo ‘pa, hace mucho que no me llevás’. Cuando pasó eso me dijo ‘pa’ nomás. Y ahí empecé a gritar”, relató Víctor Correa, padre del menor a los medios argentinos.

Thiago fue internado en el Hospital de Niños de San Justo, pero falleció dos días después de agonizar en estado de muerte cerebral. Su madre, devastada, exigió frente a los medios que su muerte no quede impune: “Necesito justicia. Justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”.

Complejo panorama judicial para el policía: habría desaparecido evidencia

Además de la muerte del pequeño Thiago, cuatro de los 11 disparos impactaron mortalmente a Brandon Antelo, uno de los delincuentes, mientras otros dos antisociales resultaron heridos y fueron hospitalizados y detenidos. El cuarto se dio a la fuga.

El Ministerio Público imputó al policía por “exceso de legítima defensa”, pues las cámaras habrían captado que los asaltantes huían sin disparar.

Además, según informó TN, Facundo Aguilar Medina también está acusado de “lesiones gravísimas” e incluso enfrentaría cargos por hacer desaparecer los 11 casquillos.

Patricia Bullrich salió a defender al policía federal

A pesar de la gravedad del incidente y las muertes, incluyendo la de un menor de siete años, la ministra de Seguridad Nacional del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, expresó públicamente su respaldo al uniformado.

En su cuenta de X, manifestó: “Si los delincuentes no hubieran salido a robar, hoy Thiago estaría con su familia. Facundo, un policía de 21 años que salía a trabajar, se defendió y defendió a su mamá de una banda de delincuentes armados. Actuó ante una situación desesperante y de peligro”.

La funcionaria fue más allá y responsabilizó por completo a los delincuentes: “Los cuatro delincuentes son los responsables. Ellos eligieron el crimen. Por eso, vamos a pedir el cambio de carátula: esto fue tentativa de homicidio por parte de quienes eligieron salir a robar con un arma”.

Horas después, tras confirmarse la muerte de Thiago, Bullrich volvió a pronunciarse: “Thiago murió. Es una noticia triste y dolorosa. Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua”.