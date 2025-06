“Está casi decidido”: Cristiano Ronaldo se sincera y revela si jugará o no el Mundial de Clubes 2025

En la previa de la gran final de la UEFA Nations League que protagonizarán Portugal y España, Cristiano Ronaldo habló este sábado en conferencia de prensa y respondió varias consultas sobre su futuro, entre ellas, la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes 2025.

A raíz de su inminente salida del Al-Nassr, “CR7″ rompió el silencio en torno a la opción de fichar por algún club que disputará el certamen internacional en Estados Unidos y reconoció que “está casi decidido que no participaré en el Mundial de Clubes”.

“A pesar de que he recibido muchas invitaciones y propuestas. Han habido conversaciones, contactos... pero tienes que pensar a corto, mediano y largo plazo", agregó el astro portugués.

En esa línea, el ex Real Madrid reveló que recibió el llamado de un equipo de Argentina y confesó su especial cariño por Lionel Messi al ser consultado si es que podría jugar junto al argentino el Mundial de Clubes.

“Tú sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es Argentina, así que cómo no se puede tener un cariño. Estoy con mi mujer hace 9 años, la amo sabes, y tengo un cariño muy especial. Ya he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes de Argentina, tú lo sabes...", declaró ante la consulta de un periodista trasandino.

“El tiempo está ahí, ya tengo 40 años, pero yo digo: nunca puedo decir de esta agua no beberé. No sé si se dice así en español. Pero veo muy difícil. Me gusta mucho Argentina. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos”, añadió.

Asimismo, Cristiano Ronaldo remarcó que “tengo cariño también por Messi. La verdad que fuimos rivales durante muchos años, pero ya he dicho en un par de entrevistas que estamos ahí en el escenario hace 15 años. Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él”.

Por último, el capitán de Portugal anticipó la final de la UEFA Nations League y tuvo elogios para la joven figura de España, Lamine Yamal. “Siempre es así. Siempre que hay una final es Cristiano contra alguien. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano. Lo que queremos es hacer un buen partido y ganar”, señaló.

“El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejen al chico crecer por el bien del fútbol. Déjenlo crecer con tranquilidad y quitarle presión. Ustedes pueden ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta”, sentenció Ronaldo.