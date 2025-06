La peculiar reflexión de Ricardo Gareca tras perder con Argentina: “Chile necesita un centro delantero que tenga la edad suficiente para proyectarse”

Ricardo Gareca abordó en una extensa conferencia de prensa el análisis para la derrota de la selección chilena contra Argentina.

“En el segundo tiempo, el equipo fue corrigiendo cosas y pudimos emparejar. En el primer tiempo no podíamos recuperar la pelota, lució deslucido. Lo que menos había que hacer era que Argentina tuviera espacios y lo tuvieron en el gol”, planteó el trasandino.

“Nos costó recuperar el balón. Argentina tuvo gran movilidad. El plan era reducirles los espacios, sobre todo en ataque. Era un partido para tener paciencia (...) Lo que más me duele es la manera en que recibimos el gol”, planteó, reconociendo lo duro de la caída en torno a la eventual proyección de ir al repechaje.

“Cuando se reducen las posibilidades, es ganar el 100% de los puntos y que los rivales pierdan, si bien esto es fútbol, no me encuentro en el mejor estado de ánimo. Tenemos que traernos un resultado importante ante Bolivia”, planteó, descartando a priori su salida del cargo.

“Ojalá podamos traer el resultado que deseamos, ver los otros resultados y ver si llegamos con posibilidades a las últimas dos fechas. Es un buen adelanto, más allá de que los resultados no se den. Me encantaría afianzarme y tener un proceso con continuidad”, dijo, planteando que su futuro ahora depende de la dirigencia.

“No sabría decir qué es lo mejor. La respuesta la tienen los dirigentes. Yo quiero seguir, me gusta la selección, los jugadores, pero no lo decido yo. Soy una persona orgullosa en el sentido de que no me gusta bajar los brazos, quiero aprovechar esta oportunidad”, enfatizó.

Ricardo Gareca y su análisis de los “nombres propios”.

El DT defendió el haber usado a Felipe Loyola de lateral. “Su rendimiento en partidos anteriores funcionó, si bien no fueron los resultados que buscábamos”, dijo, junto con valorar el desempeño de Alexis Sánchez.

“Hizo un buen partido. Buscó, intentó, tuvo una situación importante. En el segundo tiempo se encontró un poco más, el equipo pudo hilvanar más jugadas. Dada la poca continuidad que venía teniendo, me dejó conforme”, planteó, además de defender el rol de Arturo Vidal, reemplazado al entretiempo.

“Fue un cambio táctico. Veíamos que era necesario, por el trámite del partido, pero creo que sí, tiene nivel para estar en la selección. Depende de él. Por su historia, el análisis termina siendo bastante cruel, pero es un jugador de mucha categoría, muy inteligente. En esta temporada ha arrastrado algunos inconvenientes, pero mantiene la jerarquía”, dijo.

Además, aprovechó la conferencia de prensa para hacer una reflexión ante el hecho de no haber convocado a un “9″.

“No quiero meter a Zampedri en esto, no tiene nada que ver en este escenario. Chile está atravesando un proceso en que necesita encontrar un centro delantero que tenga la edad suficiente para proyectarse y ver alternativas. Cuando un estadio pide a un delantero de 37 años es un elemento para analizar, no por su calidad, sino porque Chile necesita encontrar un centro delantero para llegar al extremo de lograr esta gestión para nacionalizar un jugador”, cerró Ricardo Gareca.