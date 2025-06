Felo: “Edo Caroe, Sergio Freire, Felipe Avello o Luis Slimming, dicen que fui un referente para ellos, y eso sorprende”

Cuarenta y cinco años en la música y en el humor han marcado profundamente la vida de Rafael Verdugo Bobadilla, conocido simplemente como Felo.

“Es extraño. De pronto me pongo a analizarlo desde afuera y es demasiado tiempo”, expresó el músico de 72 años en una reciente entrevista con la segunda edición de Radioanálisis, en Radio Universidad de Chile.

Felo inició su carrera artística en el ambiente de las peñas folclóricas de los años 80, lugar donde también comenzó a desarrollar su singular veta humorística.

Sobre su incursión en el humor, explicó: “Empecé solamente desde la música, con un poquito de ironía, en el 80. En El Café del Cerro, desarrollando más las vetas humorísticas, y casi sin darme cuenta, porque nunca pretendí hacer humor".

“Yo quería ser músico y cantante cuando era joven. Cantante no tenía por dónde. Y músico, llegué a tocar la guitarra más o menos”, remató.

La técnica nunca fue su norte, asegura. “La gente cree que toco muy bien, pero no es así. Hay guitarristas extraordinarios como Eduardo Peralta, Eduardo Gatti, Eduardo Llanos, Pancho Villa, Manuel Huerta, y me queda por nombrar un par de cantoras, todos y todas muy buenos en los instrumentos”, reconoció.

Al evaluar su camino artístico, lo resume con honestidad: “Ha sido una evolución, se puede llamar. Lenta, progresiva, pero que al final del camino, o casi al final, me deja contento. Tal vez podría haber hecho un poquito mejor las cosas, haber compuesto más canciones, pero no sé”.

“Pero estoy contento por el camino que tomé, porque puede haber sido veterinario. Arranqué mi tesis junto con empezar a cantar, primero en el Ballet Antumapu, como integrante del grupo, y después me lancé solo”, añadió.

Reveló que varios humoristas lo destacan como un referente

A lo largo de su carrera, el cariño del público ha sido lo que más lo ha marcado: “Eso me sorprende, la respuesta de la gente. Y a estas alturas de mi carrera y de mi vida, porque yo ya tengo mi edad”.

“Tal vez eso sea lo más importante, el cariño. Lo que la gente recuerda. No sé cómo explicarlo muy bien, pero los últimos años me he dado cuenta de ese fenómeno”, complementó.

Felo también reveló su especial conexión con las nuevas generaciones de humoristas. “Nunca pretendí hacer stand-up comedy, no es eso lo que hago. Pero los comediantes de ahora, cabros como Edo Caroe, Sergio Freire, Felipe Avello o Luis Slimming, me dicen que fui un referente para ellos, y eso me sorprende”, contó.

“Los veo en Viña y me digo ‘en qué influí en ellos’. Porque el humor mío, y si es que humor, porque me cuesta un poco definirlo, es negro, tal vez, no sé… Pero al final de mi carrera me veo contento, me veo con energías. Ya tengo mi edad, cerca de los 70, pasadito, pero cerca”, concluyó.