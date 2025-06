“Felipe Loyola terminó casi a las lágrimas, porque son chicos que están buscando sus oportunidades; creo que en Chile hay material”

Hernán Caputto, quien fue DT de La Roja Sub 15 y Sub 17, conversó con Los Tenores este viernes y se refirió al crítico momento que vive la selección chilena, que ayer perdió ante Argentina y ya es casi un hecho que no clasificará al Mundial 2026.

“Por un lado, estoy preocupado por los resultados, pero ya venimos de hace tiempo con esta situación. Por otro lado, creo que hay jugadores, hay talento. Ayer, los jóvenes demostraron valentía y coraje en el segundo tiempo contra Argentina”, señaló el actual entrenador de Deportes Copiapó.

“Tras el partido, Felipe Loyola terminó una nota casi a las lágrimas, porque son chicos que están buscando sus oportunidades. Probablemente, no vamos a conseguir el objetivo final (clasificar al Mundial), pero hay material”, agregó el técnico del cuadro copiapino.

Para cerrar, Hernán Caputto mencionó: “Tenemos que valorar lo que se está trabajando en las selecciones juveniles, porque en Chile hay talento”.