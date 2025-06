Ex pareja de sujeto detenido por la muerte de Francisco Albornoz lo acusa de violencia: “Le salía el demonio si no consumías drogas”

Continúan las revelaciones en torno a la muerte de Francisco Albornoz, el joven técnico en Farmacia de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en una quebrada en Placilla, tras doce días desaparecido. Mientras avanza la investigación, surgen nuevos antecedentes sobre los dos detenidos por el caso: el médico ecuatoriano Christian González y el chef chileno José Miguel Baeza.

Este último fue objeto de una declaración clave entregada por un ex pareja, quien en entrevista con el matinal “Contigo en la Mañana” relató episodios de violencia y consumo de sustancias durante su relación con Baeza, de 43 años. “El primer mes fue todo maravilloso”, señaló. “Pero después empezaron a aparecer actitudes que mostraban su verdadera personalidad. Si no fumabas marihuana o no inhalabas popper para tener relaciones con él, como que le salía el demonio que tenía adentro”.

La persona entrevistada aseguró que decidió terminar el vínculo luego de sufrir violencia física por parte de Baeza, quien se desempeñaba como chef en reconocidos hoteles de Santiago, según su perfil de LinkedIn. El sujeto fue detenido en la comuna de Codegua, en la Región de O’Higgins.

En paralelo, el médico Christian González fue arrestado tras declarar voluntariamente ante la Fiscalía de Ñuñoa. Ambos están siendo investigados por su eventual participación en la muerte de Albornoz.

El certificado de defunción entregado por el Servicio Médico Legal descartó la hipótesis inicial de una sobredosis, señalando como causa del fallecimiento un traumatismo encéfalo craneano. La Fiscalía aún mantiene abiertas dos líneas investigativas para esclarecer los hechos.