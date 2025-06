¿Cómo evitar que el palta se oxide en el refrigerador? Chef reveló el secreto

Guardar palta en el refrigerador parece una tarea simple, pero hacerlo mal puede arruinar su textura y sabor en pocas horas.

La buena noticia es que existe un truco sencillo y económico que podría hacer que las mitades o rebanadas de palta duren mucho más sin volverse marrones ni babosas.

¿Cómo evitar que el palta se oxide en el refrigerador?

Muchas personas simplemente cortan la palta y la meten al refrigerador sin ningún cuidado extra. El problema es que, al exponerse al oxígeno, la pulpa comienza a oxidarse rápidamente.

Este proceso transforma su color verde vibrante en un tono marrón poco apetecible, además de afectar su textura cremosa.

Según la chef Regina Mitchell, fundadora de Your Friend in the Kitchen, la clave para evitar la oxidación está en aplicar unas gotas de jugo de limón o cualquier otro cítrico sobre la superficie de la palta.

La razón detrás de este truco está en el ácido cítrico, que reduce el pH y ralentiza la actividad de las enzimas responsables del deterioro.

¿Qué no debes hacer?

Aunque sumergir la palta en agua puede parecer una buena opción, no es recomendable. Debido a su textura porosa, el exceso de humedad puede promover el crecimiento de bacterias.