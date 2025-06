“Ya verán el porqué me llaman Anaconda”: conocido reggaetonero arriba a Arsmate con atrevidas fotografías

Lejos de abandonar los focos, Pierre Desarmes, popularmente conocido como “Anaconda”, decidió dar un nuevo paso en su carrera.

El cantante haitiano, recordado por su paso en el grupo Reggaetón Boys y por su presencia en Mekano, anunció su arribo a Arsmate, plataforma donde ahora explora su faceta más atrevida.

Según consignó La Cuarta, el también modelo explicó el origen de su apodo con humor: “Ya verán quienes se suscriban a mi perfil el porqué me llaman Anaconda. Y no es precisamente porque me parezca a una serpiente, la cosa va por otro lado”, comentó.

En su perfil de Arsmate, Pierre agregó frases provocadoras para sus seguidores: “Bienvenidos... Acá conocerán el verdadero placer y lo caliente que puedo llegar a ser”, “¿Podrías con este chico malo?” y “Para que veas de qué estoy hablando... Es un goloso”.

Anunció colaboraciones

Junto con su debut como creador de contenido para adultos, el artista tiene en carpeta una serie de colaboraciones. Entre las confirmadas, se encuentran Anita Alvarado y Carla Roseblack, esta última conocida por haber batido un récord mundial relacionado con relaciones sexuales.

Aunque su vínculo con la música continúa, el cantante se encuentra enfocado en producir contenido visual. En ese sentido, ha revelado que en las próximas semanas viajará por diferentes lugares de Chile.

“En gloria y majestad”, comentó, anticipando su visita al desierto de Atacama, uno de los escenarios escogidos para registrar su trabajo más reciente.

