¡Vamos con todo! Cristóbal Campos vuelve a las canchas y jugó 80 minutos en duelo amistoso

Después de 9 meses, tras el grave accidente de tránsito que sufrió, Cristóbal Campos regresó a las canchas y jugó oficialmente un partido camino a su partido a beneficio.

En la cancha del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el ex portero de la Universidad de Chile disputó 80 minutos de un duelo amistoso, donde jugaron nombres como Roberto Cereceda, Luis Marín y Fernando Cordero.

“Fue muy lindo para mí, la cancha de fútbol es mi hábitat. Me sentí muy cómodo y con muy buenas sensaciones. Estuve seguro de manos y me sentí cómodo jugando con los pies. Llevo más de dos meses entrenando, por lo que he notado avances para jugar“, dijo tras el encuentro.

Por otra parte, su gran apoyo durante este proceso sostuvo que “Cristóbal se vio muy bien, muy concentrado y tuvo buenas intervenciones. Para todos los que estuvimos en el partido fue muy emocionante”, aseveró Luis Marín.

El próximo 20 de junio, en el Estadio Bicentenario La Florida, Cristóbal Campos disputará un partido amistoso con amigos y jugadores de la Universidad de Chile buscando apoyar económicamente al portero en su proceso de recuperación.