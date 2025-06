“¡Resentida! ¡Maltratadora!”: Pancha Merino renunció con escándalo tras intensa pelea con compañera

Es un escándalo en TV+. Uno que terminó con la renuncia de Pancha Merino al programa Amiga Date Cuenta.

Resulta que la panelista se agarró en una pelea en pantalla con su compañera Pepi Velasco.

Uno donde se sacaron todos los trapos al sol, a tal punto que la trató de “resentida”, “envidiosa” y varios epítetos más.

Todo partió en una dinámica donde Pepi le señaló qué cambiaría de ella. “La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”, le lanzó.

Entonces, Merino contestó sin filtro: “eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”.

Un round que no quedó ahí, ya que Velasco le dijo “Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre?” y Pancha arremetió: “andai siempre pobreteando... Eres de mente pobre. Muy envidiosa y resentida, tienes que sacarte ese resentimiento que tienes. Tienes que sacarte esa huea de amargada y resentida, porque así no te va a ir nunca bien”.

El encontrón sacó chispas. Y generó que Pancha se fuera del estudio, minuto donde se le escuchó que le decía al productor: “Jorge, yo no estoy para verme expuesta de esta manera”, además de conocerse que terminó renunciando al espacio.

Una información que fue confirmada por Cecilia Gutiérrez, quien indicó que “producto de este encontrón en pantalla, la Pancha Merino renunció hoy día”.