La Nintendo Switch 2 ya está a la venta en Chile: Revisa dónde puedes conseguirla más barata

¡La comunidad gamer está de fiesta! Y es que este jueves 5 de junio finalmente se lanzó de forma oficial en nuestro país la Nintendo Switch 2.

Tras una larga espera, cargada de emociones y altas expectativas, la consola finalmente llegó a las tiendas de Chile generando gran revuelo.

Con un diseño renovado y mejoras significativas en rendimiento y funciones, la Switch 2 busca consolidar su posición en el competitivo mercado de los videojuegos.

A continuación te detallamos los precios en las respectivas tiendas donde estará disponible, pudiendo reconocer la alternativa más económica.

Paris : $629.990 .

: . Ripley : $629.990 .

: . GSMPRO : $625.989 (con transferencia).

Además de la venta simple de la consola, en algunos lugares también es ofrecida como pack acompañada del juego Mario Kart World Bundle.

Tanto en las ya mencionadas Ripley y Paris, además de Falabella, tiene un valor de $689.990.

Características destacadas

La Nintendo Switch 2 presenta una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con resolución de 1080p, tasa de refresco de hasta 120Hz y compatibilidad con HDR10.

En modo portátil, ofrece una experiencia visual fluida y vibrante, mientras que al conectarla al dock, puede alcanzar resoluciones de hasta 4K a 60Hz.

Los nuevos mandos Joy-Con 2 se acoplan magnéticamente y cuentan con botones y joysticks más grandes. Además, incorporan un sistema de anclaje magnético y un nuevo ‘modo ratón’ para usarlos sobre una superficie llana.

Estos mandos también incluyen un botón “C” que activa la función GameChat, permitiendo a los jugadores comunicarse mediante chat de voz y video durante las partidas.

En cuanto al rendimiento, la consola está equipada con un procesador personalizado Nvidia Tegra T239, 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD Express.

Compatibilidad y títulos disponibles

Uno de los aspectos más destacados de la Switch 2 es que es una consola retrocompatible con la mayoría de los juegos de su predecesora.

Así, será posible disfrutar de títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Kirby y la Tierra Olvidada y Metroid Prime 4: Beyond.

Entre los títulos exclusivos de lanzamiento se encuentran Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, este último con fecha de estreno para el 17 de julio.

También se ha anunciado una versión mejorada de Fortnite, que incluye soporte para 60 FPS, resoluciones más altas y controles tipo ratón mediante los Joy-Con 2.