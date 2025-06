Eliana Busch, a sus 90 años, es un ícono del deporte chileno. Campeona mundial de natación máster, su historia, plasmada en el documental de Iñaki Velásquez, refleja esfuerzo, pasión y superación.

“Eliana es una eminencia, un referente para todos los deportistas y la manera en que nos representa a los chilenos en el mundo es lo más valioso”, destacó el director en conversación con País ADN.

Busch, quien competirá hasta los 91, no solo desafía la edad, sino también las limitaciones de infraestructura en Chile. “Las piscinas fiscales no son de lujo, a veces uno se resfría”, comentó con humor, criticando la falta de instalaciones adecuadas: “Las piscinas de 25 metros están hechas con planos de hace 80 años. Rompo récords, pero no valen por no cumplir normas internacionales”.

El documental Eliana Busch: Master no solo celebra sus victorias, como su título mundial en Corea, sino que muestra su humanidad y conexión con su familia, especialmente su hija, también nadadora. “No discutimos estrategias de competencia, pero mi hija me acompaña siempre”, reveló Eliana. Su versatilidad sorprende: además de nadar, fue campeona en equitación, un deporte que dejó a los 78 tras 13 fracturas. “Los caballos son seres vivos, sienten como nosotros”, reflexiona sobre esa etapa.

Iñaki Velásquez destaca la dimensión emotiva del proyecto: “No es solo un documental deportivo, es sobre el esfuerzo de Eliana y su impacto en cambiar percepciones”.