La emotiva despedida al aire de conocida periodista en el duelo de la Roja

El duelo de la Roja ante Argentina en el estadio Nacional marca un despido en pantalla, que tiene que ver con la selección chilena aunque no directamente. En la previa del duelo por las clasificatorias, rumbo al Mundial 2026, las pantallas de Chilevisión fueron escenario de un adiós.

Se trata del adiós de la periodista Javiera Naranjo, quien no solo deja el canal. “El cambio de última hora tiene que ver con un equipo que también ha estado junto a esta selección chilena y a todas las selecciones chilenas y el deporte en general, hay una compañera que ha estado también con nosotros que es Javiera Naranjo”, anunció Claudio Bustíos, en el césped del Estadio Nacional.

La periodista contó cuáles son sus próximos pasos, muy lejos de Chile. “Voy a hacer un cambio, un cambio un poquito largo porque el fútbol me mueve y esta vez me mueve a Rusia. Me voy a seguir un sueño familiar que mi marido ya está allá y me tengo que despedir de mi canal y sobre todo de ustedes, de mi equipo, del equipo de deportes que me han ayudado a cumplir, lo he dicho varias veces, pero me ayudaron a cumplir los sueños más grandes”, dijo la profesional en vivo.

El esposo de Naranjo, Marko Biskupovic, se va a trabajar con quien estuviera a cargo de la dirección deportiva de las selecciones chilenas, el español Francis Cagigao, quien hoy es parte del Spartak de Moscú, donde llegó en enero.

Como si se tratara de un partido de fútbol, Chilevisión Deportes anunció al aire que Clara Comparini será la reemplazante de Naranjo. “Muy agradecida por esta bienvenida espectacular. Estoy muy feliz de poder unirme a este tremendo equipo y preparándome también para todos los desafíos que se vienen, que no son pocos”,