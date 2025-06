“Este es un error más y ya le queda poco”: Gareca hace enfurecer a un ex seleccionado chileno previo al duelo contra Argentina

El ex seleccionado chileno y hoy panelista de TNT Sports, Marcelo Vega, estalló contra Ricardo Gareca por una situación que ocurrió en los entrenamientos de La Roja previo al partido de este jueves frente a Argentina.

El “Toby” se enfureció al ver una foto en la que aparece el “Tigre” tomando mate junto a su hijo, Milton, al borde del campo de entrenamiento en Juan Pinto Durán.

“Fue la gota que rebasó el vaso y la falta de respeto para todos los chilenos. Yo nunca vi una cosa así en la selección chilena. Me parece insólito que Gareca lleve a su familia, como de paseo, a un entrenamiento de La Roja. De verdad que fue el colmo”, señaló Vega en el programa Todos Somos Técnicos.

Luego, en diálogo con LUN, el mundialista en Francia 1998 siguió manifestado su molestia por la actitud aparentemente relajada de Gareca antes de enfrentar a Argentina y Bolivia. “Tienes que jugar contra el campeón del mundo y luego ir a El Alto, a 4.100 metros, y mostrarse así, riéndose, es una burla. Pero bueno, este es un error más y ya le queda poco”, indicó.

Por último, Marcelo Vega cuestionó otras conductas del entrenador argentino durante su ciclo en la selección chilena. “Fue una seguidilla, desde las comidas que tenía en su casa y delegaba todo a su ayudante. O el hecho de no viajar para hablar con los jugadores, de no ir a los partidos en Chile, en fin, un cúmulo de cosas. Yo entiendo que hay técnicos que trabajan diferente, pero esto no es Perú”, aseguró.