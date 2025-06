El sorprendente anuncio de Los Tres a 30 años de “La espada & la pared”: “Tenemos la experiencia...”

A 30 años del exitoso disco “La espada & la pared”, Los Tres hicieron un sorprendente anuncio en conversación con Radio ADN: grabarán un nuevo disco.

En el estreno del podcast Cuerdas al aire, la banda nacional compartió detalles del proceso creativo, cómo ha sido volver a tocar y componer para su primer disco tras reunirse en su formación original.

“Nos entendemos y nos leemos súper bien”, dice Álvaro Henríquez , quien ha guiado la composición del nuevo material. “Varias canciones las tenía de antes y otras salieron ahora. Quería componer en el año en que vamos a grabar”, aseguró.

El reencuentro, según relatan, ha sido fluido, casi mágico. “Empieza la canción y todos sabemos hacia dónde va. Da la impresión de que todos ya saben cómo tocarla”, resume Álvaro en Cuerdas al aire.

Ángel Parra , por su parte, explica que el sonido clásico de la banda está intacto: “Fue entretenido desde el primer ensayo con las nuevas canciones. No fue volver a tocar ‘Hojas de té’, fue otro proceso. Empezó a sonar como Los Tres inmediatamente”.

Para Titae Lindl , el secreto de consolidación de este nuevo material está en el camino recorrido: “Ha sido súper natural. Ya tenemos experiencia y tenemos el sonido”. Y confirmó que la dupla de composición Henríquez-Lindl está de vuelta con nuevas canciones: “Nos hemos juntado con Álvaro, ya hicimos un par”, confesó en Radio ADN.

El baterista Pancho Molina lo resume con entusiasmo: “No te explico la cantidad de sorpresas. No es una oportunidad que se le presente a muchas bandas: reencontrarse y, además, tener música nueva”.

Y aunque la música fluye, la mirada de Henríquez sobre el mundo sigue siendo aguda y crítica a la hora de definir las temáticas de estas nuevas canciones. “Siempre hay algo malo. Si uno busca, encuentra algo y habla sobre eso. Está todo malo, de Trump para abajo. Creo que estamos al final de algo, no al comienzo de algo”.

30 años de “La espada & la pared”

El próximo 28 de junio, Los Tres realizarán un concierto especial en el Movistar Arena para conmemorar las tres décadas de su tercer álbum, La espada & la pared . Será una presentación única, en la que interpretarán el disco completo, canción por canción, como una obra conceptual.

“Vamos a hacer el disco completo, esa es la idea”, explica Álvaro Henríquez en el podcast Cuerdas al aire. Explicó que la idea del show es “que la gente lo escuche y tenga la misma sensación en vivo. Es el disco tratado como una obra de arte, no como repertorio solamente”.

Pancho Molina, por su parte, confiesa que será una experiencia especial: “Yo, en particular, no toqué nunca más ‘Partir de cero’ y ‘Dos en uno’. ‘V&V’ me encanta, tiene una bella melodía. Estoy con ganas de repasar ese disco entero”.

Para Roberto “Titae” Lindl, el desafío está en reencontrarse con una sonoridad distinta: “Esas canciones fueron todo un viaje hacerlas, porque están en una onda más funky, más soul, que también nos viene súper bien. Es un desafío volver a tocarlas”.

Por su parte, Ángel Parra destaca el momento que vive el grupo desde una mirada más emocional: “Estamos entrando en un terreno empático en términos artísticos, y eso nos llena de alegría”.

Con este concierto, Los Tres no solo rinden homenaje a uno de sus discos más icónicos, sino también a una época clave de la música chilena. Un reencuentro con su historia, y con la de miles de fans que crecieron con ese sonido.