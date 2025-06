“Arturo Vidal se acabó”: el crudo análisis de Danilo Díaz tras la derrota de Chile ante Argentina

Tras la derrota de Chile con Argentina, el análisis de Los Tenores no se hizo esperar, fundamentalmente en torno a lo planteado, desde el Estadio Nacional, por parte de Danilo Díaz.

“En el segundo tiempo, con muchos jugadores jóvenes y con capacidad competitiva, mejoró de manera ostensible. El gol tienes que buscarlo desde el funcionamiento y Chile hace rato no tiene juego”, remarcó, apuntando a la necesidad de hacer un cambio radical.

“Con un entrenador que le dé capacidad a estos jugadores en un proceso nuevo, que los haga jugar, sentir seguros, disfrutando en la cancha, el gol puede llegar. El gol llega como una consecuencia del juego, Chile llegó en el segundo tiempo por arrestos individuales. El Dibu Martínez demostró que es arquero de equipo grande, le llegaron tres o cuatro veces y respondió siempre”, planteó el “Tenor del Pueblo”.

Sin embargo, más allá de la mirada optimista por el segundo lapso, Danilo Díaz puso el foco en uno de los integrantes de la “Generación Dorada”.

“Fue muy triste lo de Vidal. Un jugador de su envergadura e historia no merece irse así. Ha extendido de manera riesgosa su presencia en la selección nacional, ya no estaba para la selección y no sé si para Colo Colo tampoco”, analizó.

“Ya el año pasado estaba lejos de ser Vidal. Creo que Vidal se acabó. Es lógico, todos los futbolistas se acaban. No alcanza con el ímpetu. Por el bien de él y del fútbol chileno, por su historia, espero que este haya sido el último partido de Vidal en la selección chilena”, concluyó Danilo Díaz, junto con pasar facturas a la ANFP.

“Este directorio, tras el Mundial Sub 20, debe irse. Desde que asumieron hemos estado y son una tropa de incapaces. Han manejado esto de manera horrorosa”, cerró el comentarista de ADN Deportes.