Querido cantante de los 80 confesó que padece cruda enfermedad: “Tengo Parkinson”

Ha sido una noticia que impactó profundamente a los fanáticos de la música pop, sobre todo a quienes crecieron escuchando a la icónica banda a-ha.

Y es que Morten Harket, el inolvidable vocalista del grupo noruego, reveló hace pocos días una cruda realidad que ha sacudido a su entorno más cercano: fue diagnosticado con Parkinson.

El artista decidió hacer pública su situación, tras varios años manteniéndola en completo silencio.

“No tengo problema en aceptar el diagnóstico”, declaró. “Con el tiempo he aprendido a seguir adelante”.

“No sé si podré cantar otra vez”

La voz detrás de clásicos como Take On Me y The Sun Always Shines on TV también confesó que uno de los síntomas más difíciles de enfrentar ha sido el deterioro vocal.

“No siento ganas de cantar, y para mí eso ya es una señal”, reveló con evidente emoción. “No sé si voy a poder lograrlo otra vez”.

El cantante fue sometido a una delicada intervención quirúrgica en la Clínica Mayo de Estados Unidos, donde le implantaron electrodos en el cerebro para controlar los síntomas.

Según relató, la operación tuvo buenos resultados, aunque la batalla diaria sigue siendo extenuante.