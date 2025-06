Presidente Boric y la ausencia de protestas masivas en su administración: “Eso no es suerte, es gobernabilidad”

El Presidente Gabriel Boric abordó el manejo del descontento ciudadano durante su administración y atribuyó la ausencia de movilizaciones masivas —como las de 2011 o el estallido social de 2019— a una forma de gobernar basada en el diálogo y la institucionalidad, no al azar.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, afirmó: “Que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad”. El Mandatario defendió su enfoque, asegurando que “las movilizaciones sociales no pasan por suerte o mala suerte, es una manera de conducir y asegurar gobernabilidad”.

A su juicio, el rol del gobierno es canalizar las demandas a través del sistema democrático: “Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente. Y eso es lo que la derecha, históricamente, ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer”.

“En 2019 la primera opción fue la represión”

El Presidente Boric también recordó su origen en los movimientos sociales, pero marcó distancia respecto a su actual rol: “Tengo un rol distinto a los movimientos sociales de los cuales provengo, pero trato de incorporar parte de las demandas que vienen de ese mundo, entendiendo el malestar y no ninguneándolo”.

Como ejemplo de su estilo de liderazgo, mencionó su respuesta a la reciente protesta de matronas contra un decreto del Ministerio de Salud. “Cuando ocurren esas situaciones hay dos opciones: uno dice ‘vaya, hay que cortar la calle, no hay autorización’, o va a conversar”, relató, destacando que el conflicto se resolvió el mismo día.

Finalmente, contrastó su enfoque con el de gobiernos anteriores: “En el caso del estallido social del 2019 esto viene de mucho antes, pero había una incomprensión muy brutal y la primera opción fue la represión. Los conflictos sociales no se solucionan ocupando como primera medida la fuerza pública”.