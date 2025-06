“No estamos en condiciones de apoyar a Winter o Jara si ganan la primaria”: Alberto Undurraga aclara postura de la DC

En medio del debate por las definiciones presidenciales, el diputado y líder de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, declaró que su colectividad no apoyará a Gonzalo Winter (Frente Amplio) ni a Jeannette Jara (Partido Comunista).

El timonel DC explicó que esta decisión fue parte de las razones por las cuales el partido optó por no ser parte del proceso electoral. “Hemos sido claros desde el principio: no estamos en condiciones de respaldar a esos candidatos”, afirmó en entrevista con 24 Horas.

Apoyo a Carolina Tohá

Aunque la DC no participa formalmente en las primarias, el consejo nacional del partido instó a sus adherentes a votar por Carolina Tohá (PPD).

Esto, ya que desde el partido consideran que es la opción más cercana a su línea política. “Queremos que gane Carolina Tohá”, subrayó Undurraga.

La decisión del consejo, sin embargo, deberá ser ratificada en la Junta Nacional programada para el 12 de julio. Según Undurraga, “es difícil que cambie el rumbo”, pero será esa instancia la que definirá la posición final.

“Hemos sido honestos desde el primer día”

Undurraga enfatizó que la Democracia Cristiana ha actuado con transparencia en sus definiciones electorales.

“Por eso no participamos en la primaria. Algunos me criticaron por eso, pero no podemos comprometernos a apoyar candidaturas que no compartimos”, sostuvo.

Finalmente, el parlamentario recordó que, si bien los militantes DC no podrán votar en la primaria por ley, la colectividad observa con atención el proceso. “No nos es indiferente quién gane”, afirmó.