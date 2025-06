Karol Lucero genera debate con idea para “renunciar a la paternidad”: “Si no quieres abortarlo, hazte cargo sola”

Es una idea que sacó chispas en redes sociales. Una que entregó Karol Lucero en su programa Un día Más en el Youtube de Likemedia.

Resulta que en pleno debate sobre la legalización del aborto, el comunicador estaba hablando con una de sus invitadas al espacio, Jocelyn González, minuto donde planteó el poder “renunciar a la paternidad”.

“¿Sería justo que un hombre pudiese renunciar a la paternidad o a hacerse responsable si él no quiere? Pero ojo, lo pondría como una condición solo desde el momento de cuando va a nacer, o sea, no puedes renunciar a la paternidad a los 3 años... que esto se resuelva cuando ambos deciden ser padres, o cuando la mujer dice ‘yo lo voy a tener, aunque tú no lo quieras’. Entonces, si lo vas a tener, ven y firma este papel diciendo que no me vas a necesitar a mí (los hombres )”, lanzó.

Y agregó que “ustedes las mujeres lucharon por muchos años para tener el aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo, abórtalo si quieres, y si no quieres abortarlo hazte cargo sola. Porque si yo quiero tenerlo, y tú no (como mujer), cagué”.

Karol Lucero manifestó que “si un hombre quiere ser padre y la mujer no, ella está en todo su derecho a no ser madre y decir que no, lo voy a abortar, porque es mi cuerpo. Pero la decisión de ser padres es de los dos, bajo ese mismo punto de vista, creo que si la mujer quiere ser madre y el hombre no, deberían tener la misma posibilidad de decir respeto tu decisión, pero a mí mantenme al margen”.

Y reconoció, eso sí, que “es lo que creo... a mí me han hecho, en todas las conversaciones de sobremesa, me han hecho entender que estoy equivocado en esta materia. Que estoy mal, que al final es la mujer la que más sufre”.