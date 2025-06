Gobierno responde a críticas de Jeannette Jara: “La seguridad pública no es como café instantáneo”

Este miércoles, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a los cuestionamientos de la exministra de Trabajo y actual candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien sostuvo que “urge tener mejores resultados” en materia de seguridad.

En entrevista con Radio Futuro, el titular del nuevo ministerio abordó los dichos de la candidata señalando que “yo entiendo que en los periodos electorales hay argumentos retóricos que se utilizan de lado y lado, las cifras están ahí, las dio el Presidente de la República, el Gobierno ha sido claro en lo que ha hecho, pero también ha sido claro, el Presidente lo dijo, lo que hemos hecho tampoco es suficiente”.

“Cuando está en un gobierno, usted sabe cómo se toman las decisiones, las decisiones del Estado, y cuando uno está a cargo del gobierno no es lo mismo que preparar café instantáneo ”, afirmó.

“No me voy a referir”

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, evitó referirse a las definiciones presidenciales y centró su respuesta en las tareas propias del Ejecutivo. “No me refiero a las candidaturas presidenciales. Creo que lo importante es el trabajo que estamos desarrollando desde el gobierno, del cual rendimos cuenta a través de las tareas que hemos estado impulsando”, señaló.

“Durante estos días he estado en el Congreso, aprobando varios proyectos de ley, avanzando en la agenda legislativa y también en otras materias relacionadas con enfrentar los problemas de seguridad, que es precisamente la tarea que me corresponde como subsecretaria. No me corresponde asumir el rol de comentarista sobre las candidaturas presidenciales”.

Al finalizar, indicó que “no me voy a referir a las críticas, porque creo que no es mi rol. Nuestra tarea hoy es concentrarnos en los temas concretos, en las responsabilidades que asumimos como ministerio. Partimos el primero de abril sin marcha blanca, con múltiples desafíos que estamos abordando con mucha energía, y aún nos queda mucho trabajo por delante hasta el término del gobierno”.