Tras una larga travesía, incluyendo una noche de más en París, Valentina Toro ya está de regreso en Chile luego de un fin de semana en que volvió a ganar un título.

Más concretamente, hablamos de la medalla de oro que logró en la fecha de la Premier League de karate, en Rabat, donde había expresado todo su desahogo emocional al haber llegado a la final, lo que explicó en diálogo con ADN TOP.

“La temporada partió en enero y no tuve los resultados que quería. No pude pasar ni mi grupo siendo que el año pasado fui Grand Winner en la Premier League. Estaba muy triste, bajoneada. No pude ganar el oro en el Panamericano. En equipo también se nos escapó el oro. Estaba buscando más”, partió remarcando la campeona en Santiago 2023, evidenciando lo que simbolizó el oro en Marruecos.

“Venía de una super mala racha y, aparte, no me sentía bien peleando. Me empecé a sentir mejor en Marruecos, sin ponerme muy ansiosa, y cuando pasé a la final boté todo lo que tenía hace rato, las lágrimas en torneos anteriores. Fue un período difícil, no lograba reencontrarme a mí misma. Llegar a esa final fue reencontrarme conmigo misma”, enfatizó la deportista de 25 años tras su tercer triunfo en una fecha de la Premier League.

“Este tercer oro es súper importante. No sé si en Chile alguien ha ganado tanto en este tipo de torneos. Me hace dejar la vara alta para el resto de mis compañeros. Significa mucho, quiero lograr muchos oros más. La clave fue la paciencia, nunca rendirme, entrenar sí o sí aunque estuviera llorando o no me sintiera bien. La clave es el trabajo y la constancia”, comentó, ya pensando en lo que vendrá en la temporada para ella.

“Me impulsa a confiar en mí y en el trabajo. En los torneos anteriores había perdido bastante la confianza, esto me da mucho impulso”, cerró Valentina Toro, que tendrá descanso competitivo de cara a los Juegos Mundiales, en agosto, y el Mundial de Karate, en noviembre.