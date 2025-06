Fiscalía cierra investigación contra autoridades del gobierno de Piñera por manejo de la pandemia

El Ministerio Público dio por cerrada la investigación penal abierta contra autoridades del gobierno de Sebastián Piñera por su rol en la gestión de la pandemia de Covid-19. La causa se originó a partir de una querella interpuesta en 2020 por el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del expresidente, el exministro de Salud Jaime Mañalich, y sus exsubsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

La querella imputaba los delitos de cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, a raíz de la muerte de 62 personas por coronavirus en la comuna de Recoleta. Jadue acusaba a las autoridades de haber tomado decisiones “marcadas por un claro sesgo social y político”, criticando particularmente las cuarentenas dinámicas implementadas durante la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el fiscal Marcelo Carrasco informó el 29 de mayo al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que no se perseverará en la indagatoria, ya que no se encontraron antecedentes suficientes para formular cargos contra los querellados. De esta manera, se concluyó que no existió delito alguno en el manejo de la crisis sanitaria.

Desde la Fiscalía explicaron que las diligencias realizadas no permitieron acreditar manipulaciones de datos ni responsabilidades penales de las autoridades sanitarias. La audiencia para formalizar la decisión fue fijada para el 25 de julio, consigna La Tercera.

Las defensas de los exfuncionarios reaccionaron con satisfacción. El abogado de Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, calificó el cierre del caso como “una corroboración” de la inocencia del exministro y afirmó que la causa tenía fines políticos. “Hubo mucha gente interesada en hacer fracasar el exitoso manejo en Chile de la pandemia de Covid-19”, señaló.

En la misma línea, el abogado Eduardo Riquelme, defensor de Paula Daza y Arturo Zúñiga, expresó que “nunca hubo fundamento” para las querellas, y elogió el actuar del gobierno de Piñera en la crisis: “Fue extraordinario. Esperamos el mea culpa de quienes actuaron irresponsablemente por ventajas políticas”.