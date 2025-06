Famosa actriz porno chilena arremetió contra conocido galán de teleseries: Lo acusó de encubrir crudas agresiones

Son acusaciones fuertísimas. La conocida actriz porno nacional, llamada Gatita Veve, hizo una feroz denuncia contra un famoso galán de teleseries como Marrón Glacé y Fuera de Control.

Catalina Valencia, nombre real de la estrella triple X, pololeó con el hijo de Francisco López, reconocido intérprete de culebrones chilenos.

El joven, que es un reconocido influencer con su cuenta Frank Low, habría violentado más de una vez a la creadora de contenido, relato que ella entregó en el podcast de Danilo 21.

“Un hombre que te ama, que quiere lo mejor para ti, nunca te va a faltar el respeto: obligarte a tener sexo cuando una no quiere, levantarte la voz, levantarte la mano. Siento que uno cuando es la pareja lo acepta”, contó.

Y agregó que Frank la maltrató varias veces, la más dramática una donde casi pierde un ojo y más. “Él hizo que una prótesis casi se me reventara. Eso, más el golpe en la cara, todos los moretones que quedaron en el cuerpo. Él fue un salvaje”, relató.

Francisco López sabía todo

Junto a esto, la joven aseguró que el famoso papá de quien fuera su pololo, sabía todo sobre las agresiones. Y las encubrió.

“Él me vio en la fiesta de Año Nuevo cómo tenía la cara y él sabe todo”, lanzó.

Y señaló que “yo no entiendo cómo el papá, que tiene una fundación, que supuestamente practica el Hoʻoponopono —que es una técnica espiritual—, me vio así y no le importó“.