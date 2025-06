Querido cantante urbano chileno confesó que padece cruda enfermedad: “Hace muy poco me diagnosticaron...”

Ha sido una noticia que ha impactado a los seguidores de la música urbana, especialmente de un querido cantante nacional del género.

Resulta que el artista hizo una dolorosa revelación hace unos días, que aún genera ruido entre sus fanáticos: le diagnosticaron una grave enfermedad.

Gino Mella, uno de los intérpretes más reconocidos de este tipo de música en nuestro país, confesó que hace muy poco le habían dado la delicada evaluación.

“Hace muy poco me diagnosticaron depresión y es un tema de conversación que yo ni siquiera lo he tenido con mi familia, porque es como fuerte igual", contó.

Y agregó que “mi manera de ser siempre ha sido más ‘para adentro’. No lloro a los cuatro vientos, y todas esas emociones me las guardo“.

“Cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda, fue en un momento en el que me puse a llorar y me dio una crisis de angustia. No podía parar de llorar, lo intentaba y no podía“, señaló.

El artista confesó el momento en que todo explotó. “Llamé a la clínica y dije ‘necesito ayuda’ y me inyectaron calmantes, antidepresivos, y luego de eso me sentí bien, pero dije ‘eso no es lo que quiero’“, expresó.

Y añadió que “no quiero estar medicándome, no quiero una vida en la que me acostumbre a los antidepresivos, quiero evitarlo porque conozco muchos casos en los que se acostumbran a eso".

Por eso, Gino Mella decidió volcarse a la religión, como una manera de aliviarse. “Yo lo aprendí de mi abuela y de mi bisabuela, pero, realmente, a mi vida llegó un amigo. Me demostró que se podía creer en Dios siendo joven", aseguró.