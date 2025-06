PlayStation prepara grandes sorpresas para el State of Play 2025: Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el evento

La comunidad gamer se prepara para otro gran evento que promete grandes sorpresas e interesantes anuncios que elevan el hype de cara a futuros proyectos.

Se trata nada más y nada menos que del State of Play, por lo que aquellos más entusiasmados son los jugadores de PlaySatation.

Algunas de las noticias más esperadas se relacionan directamente con grandes títulos como Death Stranding 2: On The Beach, FBC: Firebreak y la nueva entrega de Five Nights at Freddy’s.

Sin duda alguna, Death Stranding 2, secuela del aclamado título de Hideo Kojima que llegará este mismo mes, el 26 de junio, es uno de los más aclamados por los fanáticos.

En el ámbito del terror, que siempre genera mucho, Five Nights at Freddy’s: Secret of The Mimic también podría tener su momento especial el evento.

Esta nueva entrega, que debutará en PS5 el 13 de junio, transportará a los jugadores al inquietante Costume Manor, un entorno lleno de secretos y peligros donde enfrentarán nuevas y misteriosas amenazas.

Dónde y cuándo ver el State of Play

El evento digital se realizará este miércoles 4 de junio y podrá seguirse en vivo desde las 17:00 horas de Chile (2:00 p.m. hora del Pacífico) a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

En definitiva, serán 40 minutos de anuncios, adelantos y, posiblemente, alguna que otra sorpresa con la que se espera cautivar a los fans y a nuevos usuarios.

Este nuevo State of Play se enmarca dentro de una semana clave para la industria de los videojuegos, ya que también coincidirá con el Summer Game Fest 2025 y otras presentaciones importantes como las de Xbox y Nintendo.