Stephanie Vaquer puso el nombre de Chile en lo más alto y debutó con una sólida victoria en su primer Monday Night RAW.

“La Primera” no solo derrotó en una triple amenaza a Liv Morgan e Ivy Nile, sino que también se clasificó a la lucha por el maletín en el evento Money in the Bank.

La lucha tuvo de todo, donde la chilena brilló por cuenta propia bajo intensos vítores de los fanáticos.

Ahora, Vaquer deberá mentalizarse en el próximo sábado 7 de junio, ya que está anunciada para el evento "WWE x AAA Worlds Collide“, mientras que posteriormente participará de la tradicional lucha de escaleras.

¿Cuándo y a qué hora es Money in the Bank 2025?

El evento se realizará durante la tarde de este sábado 7 de junio en Los Ángeles, California, y arrancará a contar de las 19:00 horas.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

El PLE se podrá ver por WWE Network, Peacock, y por Netflix en Chile.