La diferencia es brutal: la cuota goleadora de los delanteros citados en Chile y Argentina para la doble fecha eliminatoria
La falta de gol es uno de los problemas que genera preocupación en la Roja, sobre todo de cara al crucial duelo contra la Albiceleste.
La selección chilena se prepara para disputar un crucial y duro partido contra Argentina, por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Uno de los problemas que sufre la Roja, y que genera preocupación, es la falta de gol, lo que se ha visto reflejado en la mala campaña que lleva Chile en este proceso rumbo a la Copa del Mundo.
Por lo mismo, la diferencia es brutal si se compara la cuota goleadora entre los delanteros citados por Ricardo Gareca y Lionel Scaloni para esta doble fecha eliminatoria.
En Chile, fueron citados: Alexander Aravena (Gremio), Darío Osorio (Midtjylland), Lucas Cepeda (Colo Colo), Alexis Sánchez (Udinese), Víctor Dávila (América) y Maximiliano Guerrero (U de Chile).
Mientras que Argentina, los atacantes convocados son: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milán), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Ángel Correa (Atlético Madrid) y Nicolás González (Juventus).
A continuación, revisa cuántos goles llevan los delanteros de la Roja y la Albiceleste en sus clubes este 2025:
Chile
- Víctor Dávila: 7 goles
- Darío Osorio: 4 goles
- Lucas Cepeda: 3 goles
- Alexander Aravena: 3 goles
- Alexis Sánchez: 0 goles
- Maximiliano Guerrero: 0 goles
Argentina
- Julián Álvarez: 17 goles
- Lionel Messi: 15 goles
- Lautaro Martínez: 15 goles
- Giuliano Simeone: 4 goles
- Ángelo Correa: 3 goles
- Nicolás González: 2 goles
Chile se medirá contra Argentina este jueves de 5 de junio, a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Este partido contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.
