La diferencia es brutal: la cuota goleadora de los delanteros citados en Chile y Argentina para la doble fecha eliminatoria

La selección chilena se prepara para disputar un crucial y duro partido contra Argentina, por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Uno de los problemas que sufre la Roja, y que genera preocupación, es la falta de gol, lo que se ha visto reflejado en la mala campaña que lleva Chile en este proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Por lo mismo, la diferencia es brutal si se compara la cuota goleadora entre los delanteros citados por Ricardo Gareca y Lionel Scaloni para esta doble fecha eliminatoria.

En Chile, fueron citados: Alexander Aravena (Gremio), Darío Osorio (Midtjylland), Lucas Cepeda (Colo Colo), Alexis Sánchez (Udinese), Víctor Dávila (América) y Maximiliano Guerrero (U de Chile).

Mientras que Argentina, los atacantes convocados son: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milán), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Ángel Correa (Atlético Madrid) y Nicolás González (Juventus).

A continuación, revisa cuántos goles llevan los delanteros de la Roja y la Albiceleste en sus clubes este 2025:

Chile

Víctor Dávila: 7 goles

Darío Osorio: 4 goles

Lucas Cepeda: 3 goles

Alexander Aravena: 3 goles

Alexis Sánchez: 0 goles

Maximiliano Guerrero: 0 goles

Argentina

Julián Álvarez: 17 goles

Lionel Messi: 15 goles

Lautaro Martínez: 15 goles

Giuliano Simeone: 4 goles

Ángelo Correa: 3 goles

Nicolás González: 2 goles

Chile se medirá contra Argentina este jueves de 5 de junio, a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Este partido contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.