Esta fue la sorprendente compensación que recibió un cliente tras descubrir un diente en una lata de jurel

Un consumidor de Quintero denunció haber encontrado lo que parecía un diente dentro de una lata de jurel marca San José. La empresa Orizon, a cargo del producto, ofreció una giftcard de solo $5.000.

El hecho fue difundido en TikTok por Claudio Ferrada, quien mostró el objeto hallado entre los trozos de pescado. “Puede ser de cualquier animal, menos de un pez”, señaló en el video que rápidamente se viralizó.

Inicialmente, Ferrada aceptó la compensación entregada. Sin embargo, más tarde cambió de opinión, cuestionando el origen del diente y las medidas adoptadas por la empresa.

“Me empezaron a surgir dudas. ¿Qué iban a hacer con él? No me quedó claro”, explicó.

Frente a la polémica, Orizon reconoció que la respuesta inicial fue inadecuada. “Lamentamos profundamente el envío automático de la gift card”, declararon en un comunicado.

Además de pedir disculpas al cliente, la compañía anunció una revisión y reestructuración completa del área de servicio al cliente. La medida incluirá nuevos protocolos y refuerzo del equipo encargado.

Pese a que la empresa no tuvo acceso al objeto encontrado, lo que ha dificultado determinar qué era exactamente, insistieron en su disposición a colaborar en el esclarecimiento del caso.