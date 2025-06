Diputados UDI a ministra Orellana tras cruce entre Matthei y ministra Etcheverry: “‘Guachita’, no se meta en peleas de grandes”

Los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Flor Weisse, cuestionaron la intervención de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, luego de que esta comentara el cruce entre Evelyn Matthei y la vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, en el marco del anuncio del cierre del penal Punta Peuco realizado por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2025.

“Yo muchas veces he reconocido muchos atributos de Evelyn Matthei, pero creo que cuando le tocan el pinochetismo como que se desequilibra ”, afirmó la jefa de la cartera de la Mujer.

“La ministra Antonia Orellana no tiene nada que hacer opinando sobre un asunto que no es de su competencia ni de su área. El cruce entre Matthei y la vocera (s) de gobierno se enmarca en el anuncio del cierre del penal de Punta Peuco, que está radicado en el Ministerio de Justicia y no en el de la Mujer”, señalaron.

En ese contexto, añadieron que “es absolutamente imprudente que se esté aprovechando de la exposición que le entrega su cargo para criticar a una candidatura presidencial, que sospechosamente siempre es la misma y es la que desde hace años está liderando las encuestas”.

Requerimiento en Contraloría

Los parlamentarios recordaron que ya presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República, denunciando un presunto incumplimiento del principio de prescindencia política por parte de al menos seis ministros. Según explicaron, las declaraciones de Orellana podrían ser sumadas como nuevos antecedentes.

“Todas las semanas existen nuevos antecedentes que confirman nuestra tesis de que al interior de La Moneda existe una verdadera operación para atacar la candidatura presidencial de Matthei . De lo contrario, no se explicaría que todos los días un ministro distinto del gobierno salga a criticarla”, reiteraron.

“Guachita, no meta …”

La ministra Etcheverry había criticado las declaraciones de Matthei, quien afirmó que revertiría la decisión si llega a La Moneda. “Una vez más plantea el retroceso. Se pone en el lugar equivocado en materia de derechos humanos”, señaló Etcheverry.

Frente a estas afirmaciones, la alcaldesa de Providencia contraatacó: “Le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez”, expresó, y agregó que “ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera pucha que lo ha hecho mal”.