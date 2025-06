Denuncian a reconocida esteticista de los famosos por pésimos servicios: “Teníamos una plaga de ratones y una sala de masajes que se llovía”

Es una denuncia impactante. Una que recae sobre una reconocida esteticista y figura de la TV, a la que ahora acusan clientas y trabajadoras.

La conocida Angélica Contreras, clásica de matinales y que también estuvo en Morandé con Compañía, es blanco de varios reclamos por su centro de estética Ancona.

Por ejemplo, en el Mucho Gusto, una persona que le pagó una altísima suma por un tratamiento reductivo de 40 sesiones, se lanzó contra ella. Y señaló que el local donde atendía cerró en marzo sin avisarle a nadie.

“No me parece bien que ella se haya desentendido así tan fácilmente de algo que ella creó y donde ella puso su nombre, que fue en el que uno confió. Yo, por lo menos, lo hice por ella, porque ella era a quien yo conocía, a quien reconocía y a quien admiraba", dijo la mujer.

En tanto, una extrabajadora del lugar acusó que “estuve casi un año trabajando completamente sin contrato y sin boleta de honorarios“.

Y agregó que “no se me pagaban horas extras, no se me pagaban mis cotizaciones de AFP ni absolutamente nada. Teníamos una plaga de ratones y una sala de masajes que se llovía, siempre en invierno nos encontrábamos con una poza de agua".

Incluso, en el matinal de Mega contactaron a Angélica, quien negó todo tipo de vínculo con el centro de estética que antes promocionaba en sus redes. “Yo no tengo idea, te estoy diciendo que no tengo idea, yo no tengo nada que ver con esa empresa“, aseguró.