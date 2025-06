“Se quedó corta”: La sincera opinión de Jeannette Jara sobre la reforma de pensiones

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, abordó en País ADN los desafíos que enfrentó como ministra del Trabajo. Además, se refirió a los dichos sobres su continuidad en la colectividad e indicó: “Si yo fuera oportunista, no militaría en el Partido Comunista”.

Durante la entrevista, explicó que sus convicciones siguen firmes. “Las cosas se hacen por convicción, no por conveniencia. Mi trayectoria ha estado marcada por eso. Si algún día pensara distinto de manera integral al partido, podría evaluarlo, pero no por una elección”, sostuvo.

“Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que ser bien autocrítica. Entonces, cuando me preguntaron la primera vez, yo di como una mala cuña, como quien dice”, afirmó.

Consultada por las tensiones internas dentro del PC, reconoció que “existe diversidad de opiniones”, y aunque eso le resulta incómodo como candidata, no lo condena. “Quizás es parte de la evolución. No me gusta tapar el sol con un dedo. Yo creo que negar esa diversidad interna es una política que no sirve”.

Sobre su rol como ministra, Jara defendió los avances alcanzados en materia laboral: “Desde el Ministerio del Trabajo construimos los acuerdos más amplios del gobierno: 40 horas, salario mínimo histórico, la ley Karin y la reforma previsional. Todos con diálogo transversal”.

No obstante, reconoció que la reforma de pensiones “se quedó corta” debido a las tensiones políticas. “Estuvo a punto de caerse una y otra vez. Pero al menos destrabamos una puerta que estaba cerrada por las AFP. Ahora tienen que venir más cambios”, afirmó.

En esa línea, comprometió que en un eventual gobierno suyo continuará el trabajo por una transformación estructural del sistema previsional. “Voy a promover el fin de las AFP si tengo un Parlamento que lo defienda. Las pensiones no pueden estar en manos de empresas con fines de lucro. No son un mercado de las papas”, sentenció.