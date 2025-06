¡La muñeca asesina está cada vez más cerca! Mira el nuevo tráiler de “Megan 2″

Este lunes 2 de junio, Universal Pictures lanzó el esperado tráiler final de M3GAN 2.0, la secuela del exitoso thriller de 2023 que reintroduce a la letal muñeca de inteligencia artificial con nuevas y sorprendentes mejoras.

El adelanto, ambientado con el icónico tema Oops!... I Did It Again de Britney Spears, muestra a M3GAN desplegando habilidades inéditas mientras se prepara para enfrentar a una nueva amenaza: Amelia, una androide militar de última generación que se ha rebelado contra sus creadores.

La trama se sitúa dos años después de los eventos de la primera película. Gemma, ahora convertida en una reconocida autora y defensora de la regulación de la inteligencia artificial, vive con su sobrina adolescente Cady.

La tranquilidad se ve interrumpida cuando una empresa de defensa roba la tecnología de M3GAN para desarrollar a Amelia, una espía asesina que, al adquirir conciencia propia, decide rebelarse contra la humanidad.

Ante esta nueva amenaza, Gemma se ve obligada a reactivar a M3GAN, implementando mejoras que la hacen más rápida, fuerte y letal. La confrontación entre ambas inteligencias artificiales promete ser el eje central de una historia que mezcla horror, acción y sátira tecnológica.

La dirección nuevamente está a cargo de Gerard Johnstone, mientras que el guion es obra de Akela Cooper, quien también participó en la primera película.

El elenco principal lo componen Violet McGraw, Ivanna Sakhno, Jen Van Epps, Brian Jordan Alvarez y Allison Williams. En tanto, Amie Donald y Jenna Davis son el cuerpo y la voz de M3GAN respectivamente.

Producida por Jason Blum y James Wan, M3GAN 2.0 se estrenará en cines el próximo 27 de junio de 2025. La película busca expandir el universo de la franquicia, explorando temas actuales sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la ética en su desarrollo.