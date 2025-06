Otra vez en la mira: la nueva denuncia que complica a Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón sumó un nuevo e inesperado problema en Colo Colo. Si bien el técnico argentino fue ratificado en la banca del “Cacique” pese al anuncio del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, de negociar su salida, ahora se conoció una nueva denuncia que podría derivar en otra sanción para el DT.

Según la información entregada por ESPN, la Gerencia de Ligas de la ANFP presentó una nueva denuncia en contra de Almirón, por la conferencia de prensa que protagonizó el fin de semana pasado tras la goleada sobre Unión Española.

A diferencia del duelo contra Ñublense, el entrenador albo sí atendió, pero solo se limitó a entregar un mensaje y no aceptó preguntas. "Vengo para que no me sancionen, pero no voy a responder nada más. Buenas noches”, fue lo único que expresó.

Por esta razón, Jorge Almirón deberá presentarse ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP para analizar el caso y entregar sus argumentos. Por ahora, se desconoce si el DT recibirá alguna sanción o solo tendrá una advertencia del ente jurídico.

Cabe recordar que el extécnico de Boca Juniors ya se encuentra sancionado con una fecha de suspensión por no acudir a la conferencia tras el empate 2-2 ante Ñublense. De hecho, no podrá dirigir este domingo contra Unión La Calera y su lugar lo ocupará su ayudante Pablo Richetti.