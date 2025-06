Muere querido actor a los 41 años: fue conocido por participar en “Boardwalk Empire” y “Manifest”

Este domingo se confirmó la muerte del actor estadounidense Devin Harjes a los 41 años, conocido por su participación en Boardwalk Empire, Manifest, Daredevil y Gotham.

Según informó su representante a CBS News, Harjes murió el pasado martes 27 de mayo en el hospital Mount Sinai West, en Nueva York, luego de enfrentar una dura lucha contra el cáncer.

El actor había sido diagnosticado durante el invierno y su estado de salud se deterioró rápidamente en los últimos meses.

La noticia fue compartida también en el sitio web oficial del intérprete, donde se destacó no solo su carrera profesional, sino también su calidez humana.

“Era un artista de gran compromiso que entregaba siempre el cien por ciento en cada personaje. Como persona, fue amable, generoso y profundamente devoto a su familia y amigos”, señaló su círculo cercano.

Originario de Lubbock, Texas, Harjes se formó como actor en el área de Dallas-Fort Worth antes de trasladarse a Nueva York, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Su primer gran papel fue como el boxeador Jack Dempsey en la serie de HBO Boardwalk Empire, y desde entonces sumó participaciones en producciones como Orange Is the New Black, Elementary y Blue Bloods.

Su legado actoral y su pasión por los animales, la equitación y las artes escénicas fueron recordados con cariño por colegas y seguidores.