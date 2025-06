Evelyn Matthei critica la última Cuenta Pública del Presidente Boric: “Me dio pena y me dio vergüenza”

En el marco de la reciente Cuenta Pública, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó con dureza el discurso del Presidente Gabriel Boric.

El mandatario aseguró durante su intervención que tanto la migración irregular como ciertos indicadores económicos han disminuido, lo que calificó como un avance positivo para Chile. Sin embargo, Matthei desestimó estas declaraciones.

“Me dio pena y me dio vergüenza”, señaló la alcaldesa de Providencia. “El presidente lo único que hizo fue dar cifras, muchas de las cuales además no son ciertas”.

Entre sus principales cuestionamientos, Matthei afirmó que no es verdad que haya bajado el ingreso de inmigrantes ilegales, ni que la seguridad ciudadana haya mejorado.

También apuntó a la situación económica, asegurando que Boric entregará al próximo gobierno un país con “holguras negativas”.

“El presidente dijo cosas francamente increíbles en materia económica”, agregó. “Yo me imagino que a todos los chilenos les va a encantar la vida... La verdad, además, no cuesta nada reducirla. Vamos a ver si lo hace”.

Finalmente, la candidata insistió en que la seguridad ciudadana sigue siendo la principal preocupación de la población, y criticó que el gobierno no ha obtenido resultados concretos, pese a los esfuerzos anunciados.