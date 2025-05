Tonka Tomicic estrenó su esperado documental: “Ha sido como una especie de terapia pública”

Los últimos años han sido complejos para Tonka Tomicic. Esto debido al Caso Relojes, y las investigaciones policiales contra ella y su exmarido Parived.

Un hecho que la alejó de la primera línea de la TV y que ha hecho que, en los meses que siguieron, se dijera de todo sobre ella.

Sin embargo, la conductora se ha reinventado, y decidió retornar a la vida más pública, recibiendo ovaciones en la Gala de Viña 2025 y ahora estrenando un íntimo documental.

Bajo el nombre “Tonka, lo que soy”, la pieza dura más de una hora, donde repasa no solo aspectos familiares y bien cotidianos de la figura, mostrando su esfera más privada con familia incluida, sino también abordando episodios dolorosos como el quiebre con Parived, la lapidación pública y la maternidad que no ha podido concretar.

“Estoy contenta, súper agradecida”, indicó la animadora, agregando que hasta el último minuto dudó si evidenciarse tan íntima.

“Ha sido difícil, porque no tengo costumbre de hacerlo, no es un músculo que yo haya ejercitado. Pero siento que nació del amor, del cariño sincero de mis amigos. Primero dije que no y después dije ‘qué tengo que perder’. Ha sido como una terapia pública”, manifestó.

