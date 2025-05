“Me sentí podrida”: Tonka Tomicic reveló el momento que le quebró por completo en medio del Caso Relojes

Es un relato desgarrador, que da cuenta del peor momento que vivió en medio del Caso Relojes. Uno que Tonka Tomicic reveló en su documental, “Tonka, lo que soy”.

La conductora abrió su corazón y habló en la producción del momento que la quebró por completo en medio de todo el lío judicial que enfrentó junto a su expareja, Parived.

Todo ocurrió cuando fue en bicicleta a hacerse un examen y tuvo que dejar su vehículo en una cafetería, donde la dueña no la reconoció de inmediato.

“Fui al examen y cuando volví ya estaba sin el casco, sin la mascarilla y la señora me reconoce. Me contó su historia del café y me dijo: ‘¿Le puedo pedir un favor?’, me pasó un plumón y me preguntó: ‘¿Usted podría firmarme la muralla con su nombre?”, recordó.

Y agregó que “cuando me dice eso me sentí tan mal, me sentí doblemente podrida, primero porque sentía que no era merecedora de firmarle la muralla a la señora en la situación en que estaba viviendo, porque estúpidamente las voces de los otros tenían más fuerza que la mía. La mujer que yo era, estaba opacada por los demás. Yo permití eso, imagínate”.

“Cuando la señora me dice eso, yo le digo: ‘Disculpe, yo no puedo firmarle la muralla’, a lo que ella me responde, ‘pero ¿por qué no?’, y no sabía cómo explicarle que no podía ponerle mi nombre, porque yo no le estaba dando valor a mi nombre, a quién era y a mi historia", añadió.

Tonka relató que “me puse a llorar porque me mató, me puse a llorar y le dije que me disculpara, que no podía firmar la muralla, pero que más adelante iba a volver y le iba a firmar".