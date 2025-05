Alejandro Tabilo rompe el silencio sobre su quiebre familiar: “Ha sido una etapa bastante difícil en mi vida”

Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP) atraviesa un complicado presente. Después de casi dos meses sin jugar por una lesión en su muñeca, el tenista chileno concretó su regreso en Roland Garros, aunque se despidió en segunda ronda tras caer ante el australiano Alexei Popyrin (25°).

Por si fuera poco, en las últimas semanas se dio a conocer un complejo drama familiar que afecta al número uno de Chile. La raqueta nacional recibió duros dardos por parte de su padre, Ricardo, en la celebración del Día de la Madre, lo que ha impactado considerablemente en su rendimiento.

Así lo reconoció el propio Tabilo en una entrevista con Clay Magazine, donde se refirió al incidente con su progenitor y contó todo el proceso que está viviendo. “Es algo que prefiero dejarlo en algo más personal, obviamente ya se sabe que todos los problemas personales a los que yo me refería antes, era por eso“, confesó.

“Ha sido una etapa bastante difícil en mi vida, pero es algo que estoy tratando de solucionar internamente. Eso me tiene cada vez más tranquilo, así que por un lado, feliz de que igual ya se sepa un poco todo lo que pasó, porque esas son las razones por las que he estado más bajo. Es algo que tengo que solucionar por mi propia cuenta", agregó el tenista chileno.

En esa línea, detalló que está trabajando de la mano de un psicólogo para recuperar su mejor versión: “Sí, hago terapia con un psicólogo deportivo que se llama Pablo Pecora, me ha estado ayudando bastante, más como en la cancha, enfocarme más en el partido, en mis cosas, no pensar tanto en lo que está pasando afuera, ni cómo mirar tanto para afuera. Hay diferentes cosas que me puedan ayudar a seguir enfocado y seguir con la cabeza en la cancha, en mi tenis”.

Además, Tabilo habló sobre la relación con su pareja tras los desafortunados comentarios de su padre: “Estamos súper bien, ha sido una parte fundamental de todo esto, de mi camino. Lo que pasó no es justo para ella”.

“También ha sido duro para ella, pero ha estado ahí apoyándome a mí con todo. Eso se lo agradezco mucho. Siempre ahí los dos, muy firmes, juntos”, apuntó.

Por último, el tenista nacional fue autocrítico sobre actual rendimiento y enfatizó que “ha sido difícil, pero cada vez me siento mejor, en este minuto mucho más claro de cabeza, más tranquilo, y siento que por último este Roland Garros lo disfruté mucho, sobre todo cuando estuve en la cancha".

“Solo quiero seguir compitiendo, sé que me falta un poco eso, un poco más de chispa, así que feliz de haber podido superar las lesiones, de poder haber tenido un tiempo en casa y ya recargar la energía para salir con todo", sentenció.