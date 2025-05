“Puedo mostrar la boleta”: Javiera Contador se defiende por supuesto pago de $18 millones por GORE del Biobío

La actriz Javiera Contador saltó a la palestra tras verse involucrada en los hallazgos de una reciente auditoría externa al Gobierno Regional del Biobío, en donde apareció un pago de $18 millones .

Según consignó LUN, el periodo auditado fue entre enero de 2021 y julio de 2023, cuando la administración regional estuvo bajo Rodrigo Díaz. Con la llegada del nuevo gobernador, Sergio Giacaman, se solicitó el informe contable.

Agencia UNO | Sergio Giacaman Ampliar

El documento arrojó el millonario pago a una “influencer” por participar en tres actividades de cierre de un programa sobre gobernanza de mercados municipales. Sin embargo, Javiera Contador negó dicho monto .

“Pago a influencer por 18.000.000″

“Se registra pago a influencer por 18.000.000, sin cotizaciones adicionales y sin detalle de los servicios consideraros en la contratación”, dice el documento, que alude a la actriz en una actividad realizada en el Instituto Profesional Virginio Gómez.

Ante esto, la comediante explicó a LUN que se le contrató para animar tres cierres de proyectos sobre mercados del sur de Chile. “A mí me llaman para animar los cierres de esos eventos en Cañete, Los Ángeles y otro lugar que tendría que confirmar. La idea es hacer un evento con la gente que ha participado en el proyecto”, detalló.

En esa línea, sostuvo que le asignan $1.800.000 por cada uno de los tres eventos, lo que suma un total de $5.400.000. “Me pagan eso a mí y yo le pago a Aranzazú Yankovic, que me acompaña como productora. No se le paga extra a ella ni nada”, señaló Javiera Contador.

“Puedo mostrar la boleta de lo que me pagaron”

Asimismo, indicó que no entiende de dónde salió la cifra mencionada en el documento. “Leí que decía que eran 18 millones, pero no me nombra a mí, ni a mi trabajo directamente. Entonces, debe haber un error en la información. Yo puedo mostrar la boleta de lo que me pagaron”, expresó.

“A mí me llamó por una productora, no directamente por el municipio (...). Lo que recibí yo fue legal y transparente. No hubo ningún pago extra bajo la mesa”, finalizó la actriz.