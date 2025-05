Lucas Cepeda se lamentó por no haber podido seguir avanzando en la Copa Libertadores 2025 junto a Colo Colo.

Tras la victoria sobre Atlético Bucaramanga, el volante de los albos habló sobre el presente del club y de una eventual salida.

“Aspirábamos a pasar de fase y competir en la Libertadores, creo que tenemos un muy buen equipo, pero no se dio y ahora hay que pensar en el Campeonato Nacional”, lanzó de entrada.

En esa línea, aseguró que lo sucedido en el partido frente a Fortaleza “nos afectó porque nosotros no sabíamos qué había pasado, mientras que las autoridades si lo sabían, pero ya está, perdimos partidos muy mal y teníamos que terminar de la mejor manera”.

Consultado sobre la continuidad de Jorge Almirón, aclaró: “El profe siempre ha estado ahí. Él es el primero que quiere que Colo Colo pelee en todos los frentes”.

Respecto al duelo ante Argentina junto a la Roja, se mostró ilusionado. “Es lindo jugar contra Argentina y siento que tenemos equipo. Estamos para dar el golpe y meternos. Va a ser un lindo partido y llevo fe que podamos obtener un buen resultado”. sostuvo.

Finalmente, Cepeda se refirió a una eventual salida de Colo Colo. “La verdad es que he visto todo lo que se dice en las redes sociales y si llega a ser, bienvenido sea. Me gustaría dar el salto, es el momento. Si llega, llega y si no, seguir trabajando. Todo chico sueña con salir a jugar afuera”, cerró.