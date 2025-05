Johannes Kaiser se desmarca de Kast y critica postura conservadora: “¡Yo no me meto en la cama de la gente!”

Un tenso momento protagonizó el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, luego de ser comparado con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En ese contexto, Kaiser rechazó tajantemente la comparación y afirmó que sus ideas son mucho más liberales que las del exabanderado presidencial.

La polémica se originó luego de que el analista político Pepe Auth señalara que la candidatura de Kaiser “hacía ver a Kast como una figura más de centro”.

Ante esto, el diputado reaccionó visiblemente molesto y aclaró: “¡Yo no me meto en la cama de la gente! No me quiero meter en los bolsillos de la gente, ni en la cabeza de la gente. Tampoco en cómo educan a sus hijos”.

Kaiser remarcó que, a diferencia del enfoque republicano, su proyecto político busca alejar al Estado de las decisiones personales y culturales:

“Queremos que sea la sociedad civil la que reconstruya su columna vertebral valórica. No creemos en usar el Estado para imponer visiones”, aseguró.

Además, respondió a las críticas por el ideario del Partido Nacional Libertario, que establece, entre otros puntos, rechazar el lenguaje inclusivo y el aborto.

Al respecto, señaló que esos principios son parte de una “base común” para ordenar posturas dentro de su colectividad, pero no necesariamente reflejan una imposición sobre la ciudadanía.