Iván Román puede quedar fuera del Mundial Sub 20: ANFP pierde apelación por sus tres fechas de castigo en el Sudamericano

La selección chilena sub 20 ya tiene sus rivales de cara al Mundial de la categoría en que será local.

Sin embargo, más allá de la preparación, hay un tema no menor que deberá afrontar Nicolás Córdova.

Esto debido a la situación que atraviesa una de las grandes figuras del equipo, el defensa Iván Román.

El hoy jugador del Atlético Mineiro está suspendido por tres fechas tras su expulsión en el último partido del Sudamericano Sub 20, ante Brasil.

Al minuto 78, el jugador nacional recibió su segunda amarilla, tras lo cual salió reclamando en duros términos. “Son terrible cagones”, se alcanza a apreciar que grita al cuarto juez del duelo.

Por su mal comportamiento, Conmebol lo sancionó con una suspensión de tres juegos que debe purgar en el Mundial Sub 20, lo que lo deja fuera de la fase de grupos.

Ante esto, Nicolás Córdova duda en citarlo. "He hablado harto con Iván. Es una decisión difícil, es complejo. No tengo una respuesta. Es complejo jugar una fase de grupos solo con 17 jugadores”, reflexionó tras el sorteo.

Lo peor es que, según información de ADN Deportes, la ANFP ya hizo la apelación respectiva, la que no fue acogida, por lo que no se pudo disminuir la sanción, cuestión que complica la chance de que Iván Román pueda defender a La Roja en el Mundial Sub 20.