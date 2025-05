“Esto es un delito”: ministro Cataldo califica de “extremo” el ataque armado en colegio de San Pedro de la Paz

Durante la noche del jueves 29 de mayo, autoridades del Gobierno se trasladaron hasta la región del Biobío tras la balacera ocurrida al interior del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, donde tres estudiantes resultaron heridos en horario de clases.

En la reunión de emergencia realizada en la Delegación Presidencial de Concepción, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue enfático en señalar que el ataque no corresponde a un hecho de violencia escolar, sino a un delito: “Esto no puede ocurrir, simplemente algo que Chile no puede normalizar, menos en el sistema educativo (…) Acá hay un problema más estructural del que tenemos que hacernos cargo y proteger a la comunidad educativa”.

“Es un hecho que en su dimensión extrema también es excepcional. No tenemos hoy día una situación ni en San Pedro ni en el resto del país, donde tengamos estudiantes siendo baleados al interior de establecimientos educacionales. Este es un hecho puntual , no quiero minimizarlo, todo lo contrario, es extremadamente grave, y espero que en el ámbito de lo que esto es, que es un delito, lleguemos hasta las últimas consecuencias, encontremos a los responsables y caigan las mayores consecuencias sobre ellos”, complementó.

En el encuentro también participó el ministro (s) del Interior, Rafael Collado, y el general director de Orden y Seguridad de Carabineros, Rodrigo Espinoza. Según informaron, se establecerá un plan de acción en tres etapas: primero, un diagnóstico general de seguridad en establecimientos educacionales; luego, apoyo psicosocial con profesionales del área de la salud para atender posibles traumas; y finalmente, capacitaciones para docentes en mejora de protocolos de emergencia.

Los detalles

La balacera ocurrió durante la tarde, cuando dos encapuchados ingresaron armados al segundo piso del colegio y dispararon en medio del pasillo, hiriendo a tres estudiantes —dos de 17 años y uno de 18—, todos fuera de riesgo vital. Los atacantes escaparon en un vehículo conducido por una tercera persona. Según la Fiscalía, al menos una de las víctimas conocería a los agresores , por lo que se investiga una eventual rencilla previa.

Pese a la magnitud del hecho, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, denunció que no fue invitado a la reunión de coordinación realizada por las autoridades, y que debió trasladarse por su cuenta hasta la delegación presidencial.

Desde Unicef también se pronunciaron a través de la red X, señalando que “el país no puede permitir que la violencia se tome las escuelas y que todos los espacios donde haya niñas y niños deben ser siempre protegidos”.

La investigación continúa a cargo del Ministerio Público y Carabineros, con peritajes a las cámaras del recinto y del sector para identificar a los responsables. Una persona fue detenida por este hecho.