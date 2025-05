Solo pasa en Chile: mujer murió hace 15 años, pero según el Registro Civil sigue viva actualmente

Una compleja situación está viviendo Maritza Velásquez, de 53 años, junto a sus cuatro hermanos, respecto al fallecimiento de su madre, Elena Puentes, pues en el Registro Civil aparece que está viva .

En conversación con LUN, la manipuladora de alimentos relató que su mamá murió en su casa el 2 de abril de 2010, a los 78 años, producto de un enfisema pulmonar. Tras su deceso, afirma que se realizaron todos los trámites correspondientes.

“La Coronaria Móvil vino a la casa y constató su fallecimiento . Después, el servicio fúnebre se encargó de hacer todo el trámite”, contó Maritza.

“Su mamá está viva”

La sorpresa vino a fines del año pasado, cuando los hermanos acordaron hacer la posesión efectiva de la casa de sus padres, ubicada en la comuna de Recoleta, para venderla.

Y es que al pedir el certificado de defunción de su madre al Registro Civil, una funcionaria le señaló: “Su mamá está viva” . “Le dije cómo va a estar viva, si murió hace 15 años”, sostuvo Maritza al medio antes citado.

Agencia UNO Ampliar

Ante esto, los hermanos regresaron al servicio con un certificado de defunción que la manipuladora de alimentos sacó un mes después del fallecimiento de su madre.

Exhumar el cuerpo

“No hay ningún documento que explique por qué se revirtió. Obviamente, hay un error, pero ellos no se hacen cargo . No me dieron ninguna explicación. Dijeron que me iban a llamar, pero han pasado seis meses y no se han contactado conmigo”, dijo Maritza.

En ese sentido, expresó que “esto nos ha afectado mentalmente (...). La única respuesta que nos dio una funcionaria de atención fue que tenemos que demandar y que en esta instancia se tendría que exhumar el cuerpo”.