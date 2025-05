Este miércoles por la noche, Independiente goleó 7-0 a Nacional Potosí y ganó su grupo en la Copa Sudamericana, avanzando a los octavos de final. Una de las figuras del encuentro fue Felipe Loyola, quien marcó un gol y nuevamente firmó una gran actuación con la camiseta del “Rojo”.

Tras el partido, desde la señal oficial entrevistaron al volante chileno y le consultaron si es que pudo haber sido su despedida del club argentino, ya que podría dar un salto importante en su carrera para el segundo semestre.

Si bien, el seleccionado nacional no confirmó su salida de Independiente, tampoco prometió que seguirá en el club. “Terminé muy contento. Tenía deseos de conseguir el título (de la liga argentina) y se nos escapó. No sé si esto lo veo como una despedida, no tengo claro eso. La verdad es que hoy termina el primer semestre en el club y ahora tengo la cabeza puesta en la selección chilena”, respondió Loyola.

Pablo Galdames aborda la posible salida de Felipe Loyola

Además de Felipe Loyola, Kevin Lomónaco es otra de las figuras de Independiente que podría partir a mitad de año. Sin embargo, Pablo Galdames no quiere perder a sus compañeros de equipo. Así lo reconoció tras el triunfo ante Nacional Potosí.

“Yo quiero que se queden y me imagino que el resto de mis compañeros también quieren eso, porque los dos son súper importantes para nosotros, tanto en la parte futbolística como en la parte humana. Son dos pilares fundamentales dentro del grupo”, aseguró el mediocampista chileno.

“Esperemos que se queden. Ellos tienen contrato, así que no se pueden ir a ningún lado”, concluyó Galdames, dejándole un claro aviso a Loyola y Lomónaco.