Zoológico de Concepción responde a denuncias por maltrato animal: “Tenemos alrededor del 95% de felicitaciones”

Luego de que vecinos y agrupaciones animalistas denunciaran presuntas malas condiciones en el Zoológico de Concepción, el recinto salió al paso de las acusaciones, defendiendo su labor educativa y de rehabilitación de fauna nativa.

En conversación con Radio ADN, Andreas Haufe, médico veterinario del zoológico ubicado en el sector Nonguén, aseguró que n o se puede generalizar por un 5% que piensa distinto .

“La verdad es que nosotros nos basamos en las estadísticas. Primero que nada, tenemos alrededor del 95%, por así decirlo, de felicitaciones por cómo está todo, y un 5% todo de gente que no está a favor”, dijo.

Respecto a los videos que muestran animales con comportamientos repetitivos, Haufe explicó que dichos movimientos responden a momentos específicos del día, como la ansiedad previa a la alimentación. “Es como cuando un perro espera su comida en casa. No es una conducta permanente ni signo de maltrato”, aclaró.

El veterinario también invitó al diputado ecologista Félix González —quien impulsó un oficio de fiscalización al SAG y planteó el cierre de zoológicos— a visitar el recinto. “Es fácil opinar sin conocer. Lo invitamos a que vea en terreno lo que hacemos”, sostuvo.

“Una vida miserable"

En paralelo, el parlamentario reafirmó sus críticas: “Estos animales tienen una vida miserable. No se están cumpliendo las normas mínimas de bienestar. No vamos a permitir que esto se mantenga”.

González aseguró que la fiscalización apunta directamente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y que buscará llevar al Congreso un debate más profundo sobre la existencia misma de zoológicos en Chile.

La fundación animalista Perrita Oveja también cuestionó el estado físico de los animales y las condiciones de sus recintos, mientras que la ex presidenta del Colegio Médico Veterinario, Patricia Escarate, planteó que “muchos zoológicos no cumplen su rol de conservación” y que, en pleno siglo XXI, “ya no es necesario tener animales en cautiverio para aprender sobre ellos”.