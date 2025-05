Hijo de conserje golpeado duda que agresor de su padre haya sido atacado: “No tiene ningún moretón en la cara”

Conmoción nacional generó la brutal agresión que sufrió un conserje por parte de Martín de los Santos Lehmman en el edificio que trabajaba en Vitacura, el pasado 17 de mayo.

Días después, el agresor denunció en su cuenta de Instagram que había sido “víctima de una agresión salvaje”, una vez que se conoció el caso. “Me golpearon durante más de 30 minutos, con intención de matarme”, dijo en esa ocasión.

Durante esta jornada, el hijo del conserje, Héctor Oyarzún, acusó a Martín de Los Santos Lehmman de hacerse “la víctima en cámara” , y expresó sus dudas en torno a la agresión.

“No tienen ningún moretón”

“Dijo que le habían pegado ocho tipos con fierros, pero lo chistoso es que no tiene ningún moretón en la cara”, dijo en diálogo con Contigo en la Mañana.

Luego, añadió que una agresión así “es para dejarlo internado en el hospital grave, pero en este caso no tiene nada . Estaba andando en bicicleta, creo, a los días siguientes”.

Respecto a su padre, Héctor Oyarzún señaló que “no quiere volver a trabajar. No va a volver, no dejaremos que vuelva. Él va a estar un año más o menos con licencia”.